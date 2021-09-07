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Общество7 сентября 2021 7:49

В ТГУ началась ежегодная акция «Благодарю»

Студенты отправляют письма преподавателям
Елена Андреева
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Поблагодарить можно как школьных учителей, так и университетских преподавателей.

Поблагодарить можно как школьных учителей, так и университетских преподавателей.

Фото: Пресс-служба ТГУ

Ежегодная акция «Благодарю» началась сегодня в томском госуниверситете.

«За труд, терпение, помощь и поддержку — за все это стоит выразить благодарность нашим преподавателям. ТГУ поможет каждому студенту или выпускнику отправить письма учителям от благодарных учеников»,-говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Организаторы говорят, что в этом году акция станет более многочисленной, поскольку благодарности от студентов полетят не только в адрес школьных учителей, как это было в предыдущие годы, но и преподавателям университета.

Есть несколько вариантов для участия в акции. Нужно заполнить гугл-форму: для школьного учителя или для преподавателя университета; написать в обсуждение группы «Благодарю» https://vk.com/tsu.blagodaru по образцу из документа; заполнить и распечатать заявку и принести в 128 аудиторию главного корпуса ТГУ.

Все остальное берут на сегодня организаторы акции.