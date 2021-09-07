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Общество7 сентября 2021 6:53

Стрежевчанка погасила полумиллионный долг по алиментам

Женщина оплатила бывшему мужу затраты на содержание ребенка
Елена Андреева
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Чтобы не потерять квартиру, женщина полностью погасила долг по алиментам.

Чтобы не потерять квартиру, женщина полностью погасила долг по алиментам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупный долг по алиментам погашен в Томской области, сообщили в региональном управлении ФССП.

«Жительница Стрежевого не принимала участия в судьбе дочери, проживающей у своего отца, в том числе не платила алименты. В итоге долг за три года составил 490 тысяч рублей»,-говорится в сообщении службы.

У женщины, не платившей деньги на содержание дочери, есть квартира в Стрежевом. Но поскольку жилье у неплательщицы было единственным, то, согласно закону, осталось в ее собственности. Владелица, тем не менее, не могла им распоряжаться из-за запрета на сделки с недвижимостью.

Летом этого года Росреестр предоставил приставам данные о наличии у алиментщицы еще одной квартиры, полученной в наследство. Сначала был вынесен запрет на регистрацию данного имущества, затем квартиру арестовали.

Далее события развивались бы так-квадратные метры оценили, чтобы в дальнейшем реализовать в счет погашения долга, однако ситуация изменилась. Понимая, что может лишиться только что полученной квартиры, женщина долг по алиментам погасила и, более того, внесла платеж на месяц вперед.