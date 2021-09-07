В Кривошеинском лесничестве уничтожено 18 многолетних сосен

В суд направлено уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Прокуратура Кривошеинского района Томской области направила в суд уголовное дело о незаконной рубке деревьев, сообщили в ведомстве.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Кривошеинского района. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере»,-говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, летом этого года мужчина на территории Кривошеинского лесничества без разрешительных документов вырубил 18 многолетних сосен.

Сумма ущерба, нанесённого лесному фонду противоправными действиями обвиняемого, превысила 500 тысяч рублей.

«КП-Томск» напоминает, сосна-это хвойное дерево, особой, уникальной чертой которого является феноменальная продолжительно жизни от 100 до 600 лет.

За незаконную вырубку леса предусмотрена ответственность: уголовная и административная.

Под незаконной вырубкой понимается повреждение деревьев до состояния прекращения их роста при отсутствии соответствующей разрешительной документации.