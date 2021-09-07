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Общество7 сентября 2021 5:31

МЧС призывает томичей избегать чрезмерной нагрузки на электросети

В период межсезонья горожан подстерегают многочисленные опасности, предупреждают спасатели
Елена Андреева
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С наступлением холодов увеличивается нагрузка на электросети.

С наступлением холодов увеличивается нагрузка на электросети.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС рекомендует томичам обратить внимание на основные риски осеннего межсезонья.

«Бытовые пожары, несчастные случаи в условиях природной среды, осложнение дорожной остановки – наиболее вероятные угрозы этого времени года»,-говорится в сообщении ведомства.

До того, как в домах появится тепло, горожане активно используют приборы отопления, нагрузка на электросети увеличивается. Ситуация, когда одновременно включены несколько мощных бытовых приборов, может закончиться замыканием электропроводки и пожаром,-предупреждают в МЧС.

На природе следует помнить о непродолжительности осеннего светового дня. Прежде всего, это относится к любителям рыбалки.

Кроме того, осадки и заморозки делают осенние дороги опасными и могут спровоцировать рост числа дорожно-транспортных происшествий.