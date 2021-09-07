В Северске отопительный сезон начнется в середине сентября

В Томске о начале отопительного сезона пока не объявляли. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Северске отопительный сезон начнется с середины следующей недели, сообщила администрация закрытого города.

«Начало отопительного сезона обсудил мэр ЗАТО Северск Николай Диденко в ходе селекторного совещания с руководителями городских предприятий»,-говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в связи с возможным похолоданием, принято решение о начале отопительного сезона в Северске со среды, 15 сентября.

Детские сады города уже начали подключать к теплу.

В Томске никаких дат по началу отопительного сезона пока не озвучивали, более того, до сих пор в целом ряде домов областного центра нет горячей воды. Горожане пишут в социальных сетях, что живут без горячей воды уже третий месяц.

31 августа мэрия сообщила, что в Томске из 2807 многоквартирных домов в ремонте находятся 404, из которых 330 домов – с превышением срока подачи горячей воды.

«КП-Томск» напоминает, в 2020 году внутридомовые системы к теплу начали подключать 23 сентября, подключение объектов социальной сферы-щкол и детских садов-началось почти на три недели раньше.