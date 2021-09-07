Во вторник в Томске будет тепло, местами воздух прогреется до + 27 градусов

Характер погоды изменится, ориентировочно 9 сентября в Томске похолодает. Фото: Василий Вахрин

Во вторник, 7 сентября, по области и в Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем +17…+22°С, местами до +27°С»,-говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что характер погоды у нас в регионе изменится ближе к четвергу. Похолодает и начнутся дожди.