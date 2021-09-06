На федеральном уровне отмечены заслуги томского патологоанатома

Еще один томский ученый замечен в федеральном Центре и отмечен почетным званием Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщил сегодня, 6 сентября, интернет-портал администрации Томской области, президент России подписал указ о присвоении почетного звания «заслуженный деятель науки РФ» доктору медицинских наук, профессору Томского НИМЦ РАН Владимиру Перельмутеру.

Как информирует пресс-служба администрации региона, томский ученый является крупным специалистом в области онкологии и патологической анатомии. Он внес существенный вклад в развитие науки в Сибири и на Дальнем Востоке. В свое время Владимир Перельмутер организовал одно из первых в России отделение общей и молекулярной патологии на базе НИИ онкологии Томского НИМЦ РАН. Кроме того, наш земляк создал научную школу по изучению механизмов опухолевой прогрессии и метастазирования.