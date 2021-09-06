Мужчина в Томской области получил 13 лет особого режима за смертельное избиение односельчанина

Молодой человек из Шегарского района области большую часть жизни провел в тюрьме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает сегодня, 6 сентября, пресс-служба прокуратуры Томской области, Шегарский районный суд региона признан виновным 25-летнего местного жителя в совершении тяжкого преступления. Молодой человек умышленно причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего, что повлекло его смерть.

Сайт правоохранительного органа информирует о том, что в мае текущего года ранее неоднократно судимый, находящийся под административным надзором молодой человек отправился в гости к своим приятелям. Он был уже изрядно «навеселе» после употребления алкоголя. Это было установлено следствием и судом. Около подъезда дома он увидел сидящего на лавочке односельчанина и начал избивать его. От полученных повреждений потерпевший спустя две с половиной недели скончался в больнице, не приходя в сознание.

Заметим, что молодой человек был ранее неоднократно судим за тяжкие преступления. Суд приговорил подсудимого к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.