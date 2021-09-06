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Общество6 сентября 2021 15:36

По социальным путевкам в августе на Черном море отдохнули 185 детей из Томской области

Ребята весело провели 24 дня в санатории «Глобус» Анапы
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Этим летом свыше 300 ребят из Томской области отдохнули по социальным путевкам на Черном море

Этим летом свыше 300 ребят из Томской области отдохнули по социальным путевкам на Черном море

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщила сегодня, 6 сентября, пресс-служба администрации Томской области, на вокзале «Томск-1» поезд с ребятами, отдыхавшими на Черном море по социальным путевкам, встретили родители и сотрудники регионального департамента по вопросам семьи и детей, организовавшие поездку.

Как отмечают специалисты, подростки из малоимущих семей, сироты, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающиеся в оздоровительном лечении, отдыхали 24 дня в Анапе в санатории «Глобус». По словам начальника областного департамента по вопросам семьи и детей Маргариты Шапаревой, в поездке их сопровождали 14 воспитателей и два врача.

Заметим, что всего за лето в детских лагерях и санаториях Томской области отдохнули 45 652 ребенка. Еще 315 подростков провели время на Черном море. Из областного бюджета на финансирование детской оздоровительной кампании этого года выделено более 300 млн рублей.