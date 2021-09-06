По социальным путевкам в августе на Черном море отдохнули 185 детей из Томской области

Этим летом свыше 300 ребят из Томской области отдохнули по социальным путевкам на Черном море Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщила сегодня, 6 сентября, пресс-служба администрации Томской области, на вокзале «Томск-1» поезд с ребятами, отдыхавшими на Черном море по социальным путевкам, встретили родители и сотрудники регионального департамента по вопросам семьи и детей, организовавшие поездку.

Как отмечают специалисты, подростки из малоимущих семей, сироты, воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающиеся в оздоровительном лечении, отдыхали 24 дня в Анапе в санатории «Глобус». По словам начальника областного департамента по вопросам семьи и детей Маргариты Шапаревой, в поездке их сопровождали 14 воспитателей и два врача.

Заметим, что всего за лето в детских лагерях и санаториях Томской области отдохнули 45 652 ребенка. Еще 315 подростков провели время на Черном море. Из областного бюджета на финансирование детской оздоровительной кампании этого года выделено более 300 млн рублей.