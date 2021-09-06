Томского серийного похитителя велосипедов будут судить в Ленинском районе города

Томич решил сделать своим ремеслом кражи велосипедов земляков! Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщила сегодня, 6 сентября, пресс-служба прокуратуры Томской области, прокуратура Ленинского района регионального центра направила уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в суд своего района.

Как информирует сайт правоохранительного ведомства, в Ленинском районном суде станут рассматривать дело 41-летнего томича, обвиняемого в совершении краж. Следователи полагают, что за 2 месяца, с июня по июль текущего года, мужчина украл 9 велосипедов.

Как отмечают специалисты, в большинстве случаев он забирал транспортные средства из подъездов жилых домов, взламывая при необходимости противоугонные тросы. В одном случае был похищен велосипед, который около входной двери оставил курьер по доставке продуктов питания. Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила более 143 тыс. рублей.