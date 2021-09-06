Специалисты: ход уборочной в Асиновском районе Томской области тормозится из-за погоды

Темпы уборочной в Асиновском районе региона ниже, чем были в прошлом году. Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Как сообщила сегодня, 6 сентября, пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, межведомственная рабочая группа провела анализ урожайности основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах Асиновского района региона.

Как информирует сайт ведомства, комиссия побывала на полях 6 сельхозпредприятий муниципального образования. Специалисты отмечают, что посевная площадь сельскохозяйственных культур Асиновского района в текущем году составила 22683 га или 101,9% к уровню прошлого года. На 2 сентября в хозяйствах всех категорий было убрано 2800 га зерновых культур. Валовой сбор в бункерном весе составил 6682 тонн. По словам экспертом, темпы уборочной кампании в районе в этом году ниже, чем в предыдущем. Установившаяся неблагоприятная погода существенно влияет на темпы уборочной и состояние посевов. На отдельных участках наблюдается полегание. Члены комиссии дали свои рекомендации администрации района.