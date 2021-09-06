Традиция празднования Дня томича будет сохранена

Общегородской праздник не состоится из-за пандемии коронавируса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отметить День томича онлайн предлагают горожанам власти Томска. Как сообщила сегодня пресс-служба мэрии, «в сентябре горожан ждут онлайн викторины, конкурсы, выставки, концерты и мастер-классы о Томске и известных томичах. Они пройдут в рамках цикла мероприятий «Томичи о томичах».

В городской администрации подчеркнули, что цикл онлайн мероприятий призван сохранить традицию празднования Дня томича.

Как известно, День томича отмечается с 2015 года во вторые субботу и воскресенье сентября. На несколько часов часть проспекта Ленина и некоторые улицы становится пешеходными. В 2020 году общегородской праздник не состоялся из-за пандемии коронавируса, отменили гуляния и в 2021 году.

В сентябре в рамках проекта «Томичи о Томичах» запланированы, в том числе, выставка изобразительного искусства в Хобби-центре, GOOGLE-викторина в ЦДТ «Луч», книжная выставка в МБ «Академическая», музыкальный лекторий с участием солистов творческих коллективов, пройдет который на You tube- канале Sibfolk.