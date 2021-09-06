Томская больница скорой медицинской помощи вновь работает по основному направлению

В Томской области работают восемь респираторных госпиталей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К основному профилю работы вернулась больница скорой медпомощи Томска, сообщила обладминистрация.

«С сегодняшнего дня, 6 сентября, больница скорой медицинской помощи Томска, ранее перепрофилированная в респираторный госпиталь, начала оказывать плановую и экстренную помощь по основному профилю - «травматология и нейрохирургия». Респираторный госпиталь в БСМП завершил работу»,-говорится в пресс-релизе.

-Пациенты нашего стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска, — уточнил главный врач БСМП Олег Попадейкин.

Стоит отметить, что больница на улице Рабочей дважды была вынуждена перепрофилироваться в респираторный госпиталь. Сначала с октября 2020 года по март 2021-го, затем с июля по сентябрь 2021 года.

Пресс-служба обладминистрации сообщила также, что в Томской области продолжают работать восемь респираторных госпиталей. Расположены они:

В медико-санитарной части №2;

В роддоме №4;

В инфекционном отделении больницы №3;

В областной клинической больнице;

В Томской районной больнице;

На базе Дворца зрелищ и спорта;

В Северском перинатальном центре;

В госпитале медицинского объединения "Здоровье" в Северном парке.

«КП-Томск» уже писала сегодня о том, что, по данным на 6 сентября 2021 года, общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 147 человек.