В Томской области запрещен доступ к сайтам, предлагавшим купить документы об образовании

10 интернет-сайтов предлагали купить поддельные документы о завершении процесса обучения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области суд запретил доступ к интернет-сайтам с предложениями о продаже поддельных документов об образовании, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Кожевниковского района в процессе мониторинга сети «Интернет» выявила десять интернет-сайтов, содержавших информацию о возможности приобретения за плату поддельных документов»,-говорится в пресс-релизе.

Прокуратура района направила в суд административное исковое заявление с требованием признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению на территории РФ.

Иск прокурора судом удовлетворен, доступ к интернет-страницам ограничен.

«КП-Томск» напоминает об ответственности за поддельный диплом о высшем образовании. По статье 327 части 5 Уголовного кодекса за использование подложного документа специалисту грозит одно из следующий наказаний:

Штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за 6 месяцев;

обязательные работы — до 480 часов;

исправительные работы до 2 лет;

арест до 6 месяцев.

Ответственность зависит от нанесенного ущерба, умысла и цели использования диплома.