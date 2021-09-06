Коронавирус в Томске: + 108 новых случаев заражения

58 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Александр БОЙКО

Сегодня, 6 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 41 447 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 58 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 147 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 30,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 17 856 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 790 пациентов скончалось, 14 276 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 030 455 человек, 187 990 скончались, 6 285 007 выздоровели.