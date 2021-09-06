Телефонные мошенники обманули томича, сумма ущерба составила почти 10 миллионов рублей

Потерпевший переводил деньги на номера телефонов сотовых операторов, которые ему называл злоумышленник. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мужчина, проживающий в Томской области, за неполные два месяца перевел мошенникам крупную сумму денег, сообщили в полиции.

«В дежурную часть с заявлением обратился мужчина с сообщением о хищении принадлежащих ему денежных средств»,-говорится в сообщении.

Мужчине позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков и заявил, что непосредственно в эти минуты злоумышленники пытаются оформить кредит на имя томича. Далее позвонил еще один мужчина, он назвался сотрудником полиции и сообщил об утечке персональных данных в личном кабинете мобильного приложения банка.

После этого диалога, потерпевший общался по телефону уже с «сотрудником Центрального банка России». Во время третьего звонка было объявлено- для того, чтобы уберечь деньги, нужно оформить кредиты, а все средства перевести на так называемые «защищенные счета». Потерпевший поверил во все вышесказанное, и оформил кредиты в нескольких банках. При этом его заверили, что как только закончится «разбирательство» по данному делу, все кредиты аннулируются.

В полиции уточнили, на протяжении полутора месяцев потерпевший общался с мошенником, частями обналичивал с банковских карт деньги, взятые в кредит, а также личные сбережения, после чего переводил их на номера телефонов, которые ему называл злоумышленник.

Общая сумма ущерба составила более 9 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».