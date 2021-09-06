Для школьников и студентов Томской области уже действует скидка на проезд в пригородных поездах

Школьникам для получения льготы нужно предъявить справку учащегося с печатью, а студентам — студенческий билет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для школьников и студентов нашего региона с 1 сентября действует скидка на проезд в пригородных поездах, напомнила сегодня пресс-служба обладминистрации.

«В новом учебном году традиционно школьники и студенты Томской области будут покупать абонементные билеты со скидкой 50 % на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории региона»,-говорится в сообщении.

Уточнение: скидка будет действовать с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года.

Что стать обладателем абонемента с 50% скидкой, школьникам нужно предъявить справку учащегося с печатью, а студентам — студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

«КП-Томск» напоминает, что льгота на проезд в размере 50% с 1 сентября по 15 июня предусмотрена в большинстве российских регионов. В некоторых городах страны льгота предоставляется вне зависимости от места жительства, места обучения студентов и маршрута следования. В некоторых местностях наличие или отсутствие льготы зависит от этих факторов.