23% томичей наденут на собеседование деловой костюм

Почти половина томичей считают допустимым прийти на собеседование в спортивной одежде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Отношению к дресс-коду поменялось, утверждает служба исследований hh.ru. Сайт по поиску работы и сотрудников выяснил, как одеваются на собеседование соискатели. В опросе приняли участие жители Томской области.

«41% жителей нашего региона предпочитают одеваться на собеседование в стиле smart casual: менее строгий, чем деловой стиль, позволяющий носить футболки и джинсы»,-говорится в сообщении службы исследований.

Еще 32% жителей Томска и области выбирают casual, это повседневный стиль одежды с акцентом на удобство и практичность.

И лишь 23% респондентов, как выяснилось, наденут на интервью с потенциальным работодателем «деловую классику» - строгий брючный или юбочный костюм прямого кроя.

О том, что дресс-коду перестали придавать большое значение, говорит тот факт, что 44% респондентов из Томской области согласились бы принять на работу человека, который пришел на собеседование в спортивной одежде, главное, чтобы она опрятно выглядела.

Еще 24% заявили, что им все равно как соискатель одет, главное, чтобы он был профессионалом.

23% работодателей настаивают на том, что несоответствующая одежда может стать причиной отказа в приеме на вакантное место.