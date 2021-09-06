В поселке Белый Яр Томской области горели жилой дом и баня

Горел 2-квартирный жилой дом с дощатыми верандами. Фото: ГУ МЧС по Томской области

В воскресенье поздно вечером в поселке Белый Яр Верхнекетского района произошел пожар, сообщает региональное управление МЧС.

«Горел 2-квартирный жилой дом с дощатыми верандами, а также находящиеся под общей крышей брусовые гараж, дровяник и баня»,-говорится в сообщении.

Огонь частично уничтожил деревянную обрешетку крыши одной из квартир дома. Обгорела и обрушилась обрешетка крыши второй квартиры, сгорела веранда. Кроме того, обгорели стены внутри и снаружи надворных построек. Площадь пожара составила 107 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. С огнем боролись 10 человек и 3 единицы техники, уточнили в МЧС.