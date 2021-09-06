Томич оплатил на трассе 300 тыс рублей долга, чтобы выехать за границу

В июле 2021 года транспортное средство должника попало в поле видимости дорожных приставов и было арестовано рейдовой группой УФССП России по Томской области. Фото: Алексей ФОКИН

В Томской области местный житель оплатил на трассе 300 тыс рублей долга, чтобы выехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«В июле 2021 года транспортное средство попало в поле видимости программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» и было арестовано рейдовой группой УФССП России по Томской области. Сразу после исполнительных действий владелец не стал оплачивать долг, но, узнав об ограничении выезда за границу, поторопился и через несколько дней погасил задолженность полностью, включая исполнительский сбор в бюджет РФ», - говорится в сообщении.

Приставы уточняют, что томич выбрал для погашения долга мобильный офис рейдовой группы, которая арестовала его транспорт. Именно там он внес сумму наличными.