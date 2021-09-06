В Томске более 70 процентов пенсионеров уже получили единовременно выплату в 10 тыс рублей

Единовременная выплата в 10 тысяч рублей на прошлой неделе поступила на счета 211 тысяч пенсионеров Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске более 70 процентов пенсионеров уже смогли получить единовременную выплату в 10 тыс рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Единовременная выплата в 10 тысяч рублей на прошлой неделе поступила на счета 211 тысяч пенсионеров Томской области, получающих пенсию через банки», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 83 тысячи пенсионеров еще ждут свое пособие до 16 сентября, которое отправлено через «Почту России».

Напомним, что по Указу Президента РФ в сентябре единовременная выплата 10 тысяч рублей будет произведена всем, кто на 31 августа 2021 года имеет статус пенсионера.