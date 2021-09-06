«Томь» вчера проиграла «КАМАЗу» в Набережных Челнах

Томские любители футбола остаются с родной командой в любой ситуации. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 5 сентября, в Набережных Челнах состоялся матч 9-го тура ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2021-2022 между «Томью» и местным «КАМАЗом». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

«КАМАЗ» открыл счет уже на 6-й минуте: Сергей Морозов головой отправил мяч в ворота «Томи». Роман Янушковский к середине первого тайма удвоил преимущество команды из Набережных Челнов. Томичи смогли отыграть один мяч на 51-й минуте точным ударом Александра Ставпца.

Следующую игру «Томь» проведет 11 сентября в Краснодаре, соперником будет ФК «Краснодар-2».