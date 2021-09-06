Резников Кирилл пропал 3 сентября 2021 года. Фото:"Лиза Алерт"

Пропавший томич в синем комбинезоне найден погибшим, сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт".

Ранее сообщалось, что в Томске разыскивают местного 40-летнего жителя, который ушел из дома 3 сентября и не вернулся.

Резников Кирилл пропал 3 сентября 2021 года. Вчера, 5 сентября, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сообщили, что томич найден – погиб.

"Разенков Кирилл Игоревич найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении волонтеров.