Вместо планшета тапочки: томичку обманули мошенники в интернете

Через некоторое время потерпевшая связалась с продавцом и обсудила условия оплаты. Но когда томичка пришла на почту забирать свой планшет, в коробке она обнаружила домашние тапочки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске местную жительницу обманули интерне-мошенники, вместо заказанного ей планшета прислали тапочки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Потерпевшая рассказала полицейским, что в одной из популярных социальных сетей она увидела рекламу сайта по продаже электроники и цифровой техники по низким ценам. Женщина откликнулась на объявление, перешла по ссылке на ранее не знакомый ей сайт, где, выбрав интересующий её электронный планшет, оставила заявку на его приобретение», - говорится в сообщении.

В полиции уточняют, что через некоторое время потерпевшая связалась с продавцом и обсудила условия оплаты. Но когда томичка пришла на почту забирать свой планшет, в коробке она обнаружила домашние тапочки.

Полиция возбудила уголовное дело.