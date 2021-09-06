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Общество6 сентября 2021 5:31

Вместо планшета тапочки: томичку обманули мошенники в интернете

Нежданная обувь обошлась женщине в 3 900 рублей
Ксения Высотина
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Через некоторое время потерпевшая связалась с продавцом и обсудила условия оплаты. Но когда томичка пришла на почту забирать свой планшет, в коробке она обнаружила домашние тапочки.

Через некоторое время потерпевшая связалась с продавцом и обсудила условия оплаты. Но когда томичка пришла на почту забирать свой планшет, в коробке она обнаружила домашние тапочки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске местную жительницу обманули интерне-мошенники, вместо заказанного ей планшета прислали тапочки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Потерпевшая рассказала полицейским, что в одной из популярных социальных сетей она увидела рекламу сайта по продаже электроники и цифровой техники по низким ценам. Женщина откликнулась на объявление, перешла по ссылке на ранее не знакомый ей сайт, где, выбрав интересующий её электронный планшет, оставила заявку на его приобретение», - говорится в сообщении.

В полиции уточняют, что через некоторое время потерпевшая связалась с продавцом и обсудила условия оплаты. Но когда томичка пришла на почту забирать свой планшет, в коробке она обнаружила домашние тапочки.

Полиция возбудила уголовное дело.