Жителя Верхнекетского района Томской области обязуют выплатить ущерб в размере 2 млн рублей за незаконную вырубку леса

С учетом характеристики, было принято решение предъявить подсудимому два года лишения свободы условно, а также с осужденного взыскан ущерб. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Томской области в Верхнекетском районе местный 40-летний житель будет обязан выплатить ущерб в 2 млн рублей за незаконную вырубку леса. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«В ноябре – декабре 2018 года мужчина для прокладки дороги к делянам, на которых планировалась заготовка древесины, представил в лесозаготовительное предприятие подложные документы, разрешающие рубку деревьев. Введенные в заблуждение относительно законности своих действий работники спилили сосны, кедры, пихты, ели, березы, произраставшие в Орловском урочище Дружнинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества», - говорится в сообщении.

Уточнятся, что весь причиненный ущерб составил на сумму в 2 млн рублей.

С учетом характеристики, было принято решение предъявить подсудимому два года лишения свободы условно, а также с осужденного взыскан ущерб.