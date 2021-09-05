Коронавирус в Томске: + 103 новых случая заражения

51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Олег Укладов

Сегодня, 5 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 103 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 41 339 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 089 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,99. В коечном фонде свободно 31,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 645 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 793 пациента скончались, 15 256 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 012 599 человек, 187 200 скончались, 6 270 731 выздоровели.