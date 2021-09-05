В Томском районе конфликт двух женщин закончился пожаром

Женщина с помощью бересты подожгла надворные постройки. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полицейские в Томском районе по «горячим следам» задержали женщину, подозреваемую в поджоге надворных построек, сообщили в полиции.

«В дежурную часть ОМВД по Томскому району поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Итатка»,-говорится в сообщении.

Было установили, что незадолго до возгорания, у хозяйки пострадавших от огня строений произошел конфликт со своей знакомой.

Подозреваемая – женщина 1987 года рождения, ночью проходила мимо дома местной жительницы, с которой ранее у нее произошла ссора. Женщина сумела проникнуть на территорию дома и с помощью бересты подожгла надворные постройки, начался пожар. Сумма ущерба оценивается в 150 тысяч рублей.

В полиции уточнили, что женщина, совершившая поджог, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.