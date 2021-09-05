«Томь» в воскресенье выяснит отношения с "КАМАЗом" в Набережных Челнах

«Томь» поздно вечером выяснит отношения с «КАМАЗом» в Набережных Челнах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Хабаровске, Иванове, Химках, Липецке, Оренбурге, Астрахани, Воронеже, Жигулевске, Набережных Челнах и Калининграде пройдут матчи 9-го тура Олимп-ФНЛ, -сообщает официальный сайт лиги.

«Томь» поздно вечером выяснит отношения с «КАМАЗом» в Набережных Челнах. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени»,-говорится в сообщении.

На сегодняшний день томский клуб находится на 12 строчке турнирной таблицы ФНЛ, имея в активе 10 очков; У «КАМАЗа» дела чуть лучше-7 строчка и 14 очков.

ФК «Томь» будет вести текстовую трансляцию матча на своем сайте.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ЯндексСпорте.

На сайте «Томи» уточняется, что выездной поединок против «КАМАЗа» рассудит бригада судей в следующем составе: Роман Сафьян (Москва) – Илья Елеференко (Москва), Михаил Кистанов (Энгельс); инспектор – Олег Лонский (Смоленск), делегат - Филипп Яковлев (Москва).

Роман Сафьян последний раз обслуживал матч с участием нашей команды 7 апреля 2021 года, тогда «Томь» дома сыграла вничью с «Краснодаром-2» со счетом 1:1. В том матче арбитр показал три желтые карточки нашей команде, а краснодарцам - пять.