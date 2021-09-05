Томичка поверила просьбам мошенников о помощи и потеряла деньги

Мошенники взломали страницу в соцсетях и опубликовали не соответствующую действительности информацию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Томичка перевела мошенникам 25 тысяч рублей, поверив публикации о несуществующей болезни, сообщили в полиции.

«В дежурную часть ОМВД по Советскому району поступило заявление от жительницы областного центра 1981 года рождения о хищении денежных средств»,-говорится в сообщении.

Томичка на странице своей знакомой в соцсетях увидела пост, что ее родственница якобы нуждается в дорогостоящем лечении. Женщина попыталась связаться со знакомой по телефону, но не сумела дозвониться и перевела 25 000 рублей по номеру банковской карты, указанной в публикации. Спустя время знакомая перезвонила и рассказала, что ее страницу взломали и опубликовали фейковую информацию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

УМВД по Томской области советует-если вас просят о помощи, в том числе материальной, стоит перепроверить информацию и убедиться в необходимости финансовой операции.