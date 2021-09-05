До + 25 градусов прогреется воздух в воскресенье в Томске

На природе в теплый солнечный день есть риск встретиться с клещами. Фото: Евгения ГУСЕВА

5 сентября, в воскресенье, по области и в Томске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, это прогноз ЦГМС.

«Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +7…+12 °С, местами +1…+6 °С. Температура днем +20…+25 °С»,-говорится в сообщении.

Погожий денек перед длинной зимой-повод для многих горожан выбраться на природу. Между тем, по-прежнему активны и опасны клещи. С начала нынешнего эпидсезона в медицинские организации области уже обратились 17591 человек по поводу присасывания клещей, в том числе 3613 детей.

«КП-Томск» напоминает, пострадавшим от укусов клещей нужно приезжать в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций. В Томске – это «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23) или «Поликлиника №4» (ул. Интернационалистов, 2а, тел. 8-913-842-80-54). Жителям области следует обращаться в приемные покои районных больниц.