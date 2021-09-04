Патрульная полиция Томска задержала местного жителя, который вырвал из рук женщины сумку

Спустя 10 минут, как поступила описанная потерпевшей ориентировка, сотрудники патрульной службы задержали мужчину. Фото: Олег Укладов

В ночное время в Томске сотрудникам патрульной полиции удалось задержать мужчину, который вырвал из рук женщины сумку, сообщает областное УМВД.

«В ночное время около 03 часов 00 минут в дежурную часть УМВД Росси по Томской области поступил звонок от жительницы областного центра 1975 года рождения о том, что возле дома по улице Московский тракт неизвестный вырвал из рук сумочку, после чего скрылся. Женщина описала приметы мужчины и сообщила направление, в котором убежал злоумышленник», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что спустя 10 минут, как поступила описанная потерпевшей ориентировка, сотрудники патрульной службы задержали мужчину. Им оказался местный 31-лений житель, который уже ранее привлекался к ответственности.

Сумочку изъяли и вернул хозяйке, а в отношении томича возбуждено уголовное дело.