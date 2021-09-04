Коронавирус в Томске: + 105 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 039 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 4 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 41 236 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 35 039 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,03. В коечном фонде свободно 29,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 780 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 796 пациентов скончалось, 18 737 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 993 954 человек, 186 407 скончались, 6 255 475 выздоровели.