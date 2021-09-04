В Томске 6 сентября пройдет открытый прием от главврачей городских больниц

В этот понедельник все интересующие вопросы можно будет задать по телефону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томских больницах в понедельник, 6 сентября, пройдет открытый прием от главврачей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В понедельник, 6 сентября, с 17 до 19 часов в дистанционном формате пройдет «Открытый прием» во всех медорганизациях, подведомственных департаменту здравоохранения Томской области», - говорится в сообщении.

Уточняется, что следующие неоткрытые приемы запланированы на четвертое октября, 15 ноября и 10 декабря. В этот понедельник все интересующие вопросы можно будет задать по телефону.

Напомним, что первый открытый прием стартовал в 2016 году и стал дополнением к еженедельным личным приемам главврачей.