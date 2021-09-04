Томская прокуратура начала проверку по несчастному случаю на стройке

В результате происшествия, работнику были нанесены тяжелые травмы, мужчину госпитализировал в стационар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске прокуратура начала проверку по несчастному случаю на стройке, сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, 03.09.2021 при проведении на строительной площадке по пр. Мира ремонтных работ по замене труб обрушились стенки траншеи», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия, работнику были нанесены тяжелые травмы, мужчину госпитализировал в стационар.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и приняты меры.