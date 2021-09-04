В Томске многолетний тополь может стать достопримечательностью города

Администрация планирует найти внебюджетные средства, чтобы огородить тополь высотой с десятиэтажный дом и сделать информационную табличку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске «Король тополей» на ул. Усова претендует стать достопримечательностью города, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Как считают специалисты, дерево около 70 лет. Ствол могут обхватить 5-6 человек, взявшись за руки, а ветви раскинулись на высоту десятиэтажного дома», - говорится в сообщении.

Уточняется, что администрация планирует найти внебюджетные средства, чтобы огородить тополь высотой с десятиэтажный дом и сделать информационную табличку.

Отметим, что с 2015 года дерево стоит в очереди на снос и в ближайшее время будет решаться вопрос об отмене такого рубки дерева.