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Общество4 сентября 2021 6:59

В Томске многолетний тополь может стать достопримечательностью города

Специалисты считают, что дереву около 70 лет
Ксения Высотина
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Администрация планирует найти внебюджетные средства, чтобы огородить тополь высотой с десятиэтажный дом и сделать информационную табличку.

Администрация планирует найти внебюджетные средства, чтобы огородить тополь высотой с десятиэтажный дом и сделать информационную табличку.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске «Король тополей» на ул. Усова претендует стать достопримечательностью города, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Как считают специалисты, дерево около 70 лет. Ствол могут обхватить 5-6 человек, взявшись за руки, а ветви раскинулись на высоту десятиэтажного дома», - говорится в сообщении.

Уточняется, что администрация планирует найти внебюджетные средства, чтобы огородить тополь высотой с десятиэтажный дом и сделать информационную табличку.

Отметим, что с 2015 года дерево стоит в очереди на снос и в ближайшее время будет решаться вопрос об отмене такого рубки дерева.