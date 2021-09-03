В воскресенье в закрытом городе Томской области стартует акция «Овощной экспресс»

Добрая традиция благотворительности прижилась в Северке! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил сегодня, 3 сентября, сайт департамента социальной защиты населения Томской области, в воскресенье, 5 сентября, комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск начинает благотворительную акцию «Овощной экспресс».

Пресс-служба информирует о том, что сотрудники центра обратились к землякам с просьбой поделиться урожаем, который они вырастили на своих участках и огородах, с теми, кто нуждается в помощи. Овощи, ягоды, варенье будут переданы одиноким пенсионерам и инвалидам, которые являются подопечными отделения социальной помощи на дому. Автомобиль с яркой надписью «Овощной Экспресс» приедет на дом и заберет подарки для нуждающихся. В этот же день сотрудники социальной службы передадут их подопечным.

Заметим, что во время прошлой акции в 2020 году волонтеры и жители Северска передали одиноко проживающим людям более 2,5 тонн картофеля, моркови, огурцов, кабачков, лука и прочих овощей. Благотворительная акция «Овощной экспресс» продлится в закрытом городе до 5 октября.