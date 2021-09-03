Один из руководителей компании «Томское пиво» переведен под домашний арест

На руководителей и владельцев "Томского пива" заведено несколько уголовных дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд Томска изменил меру пресечения заместителю генерального директора, главе юридического отдела компании «Томское пиво» Вячеславу Литвину. Он переведен под домашний арест.

Об этом сегодня, 3 сентября, сообщила его адвокат Марина Вихлянцева. По ее словам, он находился в заключении с ноября прошлого года. Тогда ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, следователи считают, что юрист компании «Томское пиво» мошенничал с земельными участками, нанес миллионный ущерб местному бизнесмену. Обо всем этом неоднократно рассказывали СМИ.