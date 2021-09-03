Полицейские в Томске отыскали женщину-водителя, перевозившую пассажира в люке машины

Веселые развлечения пассажира в люке автомобиля закончились штрафом для водителя. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня, 3 сентября, пресс-служба УМВД России по Томской области, в Томске женщина-водитель, перевозившая пассажира в люке своего автомобиля, привлечена к административной ответственности.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что в конце августа в группе одной из социальных сетей Интернета очевидцами была опубликована видеозапись. На ней видно, как из открытого вентиляционного люка в крыше двигающегося автомобиля марки Honda в полный рост стоит молодой человек. Специалисты отмечают, что тем самым он подвергал себя и других участников дорожного движения опасности.

По сообщению пресс-службы правоохранительного ведомства, сотрудниками полиции проведена проверка. По ее результатам в отношении 32-летней женщины-водителя составлен административный материал за перевозку человека вне кабины автомобиля. Санкция статьи предусматривает административный штраф в размере 1000 рублей.