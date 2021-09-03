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Здоровье3 сентября 2021 15:22

В ближайшие выходные в Томске будут работать мобильные пункты вакцинации

Медики ставят желающим «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Любой желающий сможет поставить прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации в Томске в выходные

Любой желающий сможет поставить прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации в Томске в выходные

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации Томской области, в субботу и воскресенье, 4 и 5 сентября, жители областного центра смогут поставить прививку от COVID-19 в мобильных пунктах вакцинации. Медики Томска будут ставить желающим вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

В выходные мобильные «точки» вакцинации станут работать на первом этаже в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский,13б), в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), в пункте вакцинации медико-санитарной части №2 (ул. Иркутский тракт, 156) . 4 сентября можно будет поставить прививку в здании областной библиотеки им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14). Также ежедневно работает для горожан мобильный пункт вакцинации в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105).