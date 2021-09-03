Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 сентября 2021 14:52

Томские сотрудники авиалесоохраны вернулись из Якутии, где два месяца боролись с огнем

Бойцам будут вручены памятные знаки и награды
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Томские лесные пожарные ударно боролись с огнем в республике Саха более двух месяцев

Томские лесные пожарные ударно боролись с огнем в республике Саха более двух месяцев

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщил сегодня интернет-портал администрации Томской области, сотрудники местной авиалесоохраны вернулись из долгой командировки в Якутию.

Как информирует пресс-служба администрации региона, более двух месяцев томские парашютисты и десантники боролись со стихией в самых удаленных и труднодоступных территориях Якутии. Специалисты отмечают, что с начала июля томичи работали на локализации огня в пожароопасном районе – Горный улус. Здесь сложилась наиболее критическая обстановка и возникала угроза населенным пунктам. По словам руководителя Томской авиабазы Александра Самарцева, тяжелый труд и профессионализм томичей высоко оценен руководством, бойцам будут вручены памятные знаки и награды за помощь в тушении огня.