Хозяйства в Томской области убрали почти треть полей с зерновыми культурами

Почти треть полей с зерновыми культурами аграрии региона уже убрали Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщила сегодня, 3 сентября, пресс-служба администрации Томской области, хозяйства региона обмолотили 51,9 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур. Аграрии обработали 31,4% уборочной площади и собрали 148,4 тыс. тонн зерна.

Как отмечают специалисты, средняя по региону урожайность зерновых в бункерном весе составляет 28,5 ц/га. По словам заместителя губернатора Томской области Андрея Кнорра, урожайность зерновых в регионе на уровне прошлого года. По темпам уборки область отстает, но по объективным причинам – посевная в этом году началась позже. Теперь все зависит от погодных условий.

Заметим, что с полей полностью убраны озимая пшеница (урожайность - 31,8 ц/га) и тритикале (36,6 ц/га). Завершается уборочная на посевах озимой ржи - обработано 95,7% полей (24,3 ц/га). Также продолжается уборка овса, ячменя, гороха и масличных культур.