Уличные художники из городов Сибири распишут граффити хозпостройку в Томске

Когда не можешь победить, лучше возглавить! Мэрия проводит в областном центре граффити-баттл. Фото: сайт администрации Томска

Как сообщила 3 сентября пресс-служба мэрии Томска, с сегодняшнего дня по 5 сентября в городе проходит граффити-баттл «На высоте». Сайт администрации областного центра информирует о том, что уличные художники из городов Западной Сибири – Томска, Северска, Новосибирска и Кемерова – создадут абстрактные картины на стенах двухэтажной хозпостройки на улице Белозерская, 24/1, корпус 2.

Специалисты отмечают, что организатором художественного мероприятия выступает управление молодежной политики администрации Томска. Всего было подано более 30 заявок от желающих. По представленным эскизам жюри отобрало 10 художников, которые смогут продемонстрировать свое творчество жителям областного центра. В воскресенье, 5 сентября, будут подведены итоги граффити-баттла.

Заметим, что в Томске многие здания и конструкции расписаны местными уличными художниками. Не всегда, правда, удачно.