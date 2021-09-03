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Общество3 сентября 2021 13:02

Жителям четырех малочисленных поселков Томской области стала доступна мобильная связь

На эти цели было направлено 12 млн рублей
Ксения Высотина
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Более 700 жителей малочисленных сёл региона получили возможность пользоваться сотовой связью.

Более 700 жителей малочисленных сёл региона получили возможность пользоваться сотовой связью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области жителям четырех малочисленных поселков стала доступна мобильная связь, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Более 700 жителей малочисленных сёл региона получили возможность пользоваться сотовой связью. Из областного бюджета на эти цели направлено 12 млн рублей», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что улучшение связи произошло в д. Сухое, с. Узень, с. Новоильинка. Также сегодня, 3 сентября, введена в эксплуатацию базовая станция в с. Апсагачево.

Добавим, что за пять лет услугами сотовой связи было обеспечено 52 села Томскойобласти.