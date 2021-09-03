«Что же мы делаем с Мокрушинским?!». Прокурор зачитал суду резолюцию мэра Томска Ивана Кляйна

Очередное заседание Советского районного суда по делу Кляйна запланировано на следующий четверг. Фото: Валерий Доронин

Сегодня, 3 сентября, прокурор в Советском райсуде зачитал знаменитую резолюцию мэра Ивана Кляйна на документе, который в качестве вещественного доказательства был изъят из кабинета администрации и приобщен к уголовному делу.

Члены городской комиссии по землепользованию и застройке на этой неделе продолжили давать показания в рамках процесса над Кляйном. Своими воспоминаниями пятилетней давности поделились с судом те, кто в далеком уже 2016-м могли влиять на градостроительную политику в областном центре.

Это и тогдашний депутат Думы Томска, а ныне заведующий филиалом горбольницы № 2 Николай Зенкин; и Яков Грель, тогда замначальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города, ныне глава областного департамента ЖКХ и госжилнадзора; и Юрий Недоговоров, в недавнем прошлом замначальника регионального департамента архитектуры строительства (ранее работавший в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Томска).

То, как происходило заседание комиссии по землепользованию и застройке 21 июля 2016 года, уважаемые чиновники и депутат помнили весьма приблизительно. Однако в главном они были единодушны: несмотря на прозвучавшие выступления против предложения застройщика Рината Аминова о смене зоны на земельном участке в микрорайоне Мокрушинский, решение комиссии было положительным.

И вот сегодня, в связи с судом над градоначальником, общественность узнала о крике души, который мэр Кляйн начертал собственноручно на подготовленном проекте о внесении изменений, касающихся смены зон в микрорайоне Мокрушинский в Генплан. Вместо обычных канцелярских слов типа «Согласовано» либо «Отказать» мэр выдал на-гора кучу эмоций. Письменно.

«Что же мы делаем?! – зачитал вслух прокурор, не пропуская и взволнованную пунктуацию текста. – Сегодня и так проблемы с Мокрушинским переездом! Что будет, если мы жителям еще проблем добавим? Депутаты на Думе как раз об этом говорили!» И дальше уже персонально для заммэра Анны Касперович (Подгорной): «Срочно зайдите посоветоваться!». Ну, а дальше мы знаем…

Очередное заседание Советского районного суда по делу Кляйна запланировано на следующий четверг.