В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще четыре человека

По данным оперштаба, 42 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 сентября 2021 года, стало известно о смерти еще 4 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 548 человек.

Также в Томской области выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 41 131 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 42 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 989 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 30,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 856 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 799 пациентов скончалось, 18 690 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 975 174 человек, 185 611 скончались, 6 236 738 выздоровели.