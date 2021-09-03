В Томской области в Стрежевом собака помогла задержать двух должников по алиментам

Во время «засады» пристав заметил собаку породы французский бульдог, которая дружелюбно отнеслась к служителю закона и даже несла дежурство вместе с ним. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области в городе Стрежевой двое должников по алиментам были объявлены в розыск. Приставам помогла задержать неплательщиков собака, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Имея сведения о местонахождении одного из них, судебный пристав по розыску ожидал гражданина несколько часов на улице, однако в дальнейшем уехал по служебным делам. Во время «засады» пристав заметил собаку породы французский бульдог, которая дружелюбно отнеслась к служителю закона и даже несла дежурство вместе с ним. В обеденный перерыв того же дня пристав увидел в соцсетях объявление о поиске этого бульдога и вернулся на место, чтобы вернуть его хозяину. Однако кроме четвероногого друга, который в итоге был передан владельцу, служитель закона встретил еще и разыскиваемого должника», - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин вышел из дома и приставам удалось его задержать. Второй должник нашелся тоже благодаря собаке, вернее двум. Зная о том, что мужчина выгуливает животных, разыскник встретил его утром во время прогулки.

Оба мужчины привлечены к административной ответственности.