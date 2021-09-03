Полиция задержала двух томичей с 50 граммами мощного наркотика

Была найдена стеклянная банка в которой находилось два свертка из бесцветного прозрачного полимерного материала. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске полицейским удалось задержать двух местных 32-летних жителей, у которых нашли 50 граммами мощного наркотика, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе личного досмотра обнаружен и изъят сверток с содержимым внутри веществом. Экспертами-криминалистами установлено, что содержимое является наркотическим средством карфентанил, общей массой 0,27 грамма», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что после личного досмотра, они отправились на проверку по адресу Большая Каштачная, где злоумышленники чаще всего находились. На месте была найдена стеклянная банка в которой находилось два свертка из бесцветного прозрачного полимерного материала. После экспертизы выяснилось, что это то содержимое является наркотическим средством карфентанил, общей массой более 50 грамм.

В отношении томичей возбуждено уголовное дело.