В Томске нашли заблудившуюся в лесу семейную пару на «Ладе Ларгус»

Где все это время находились пропавшие, не сообщается. Фото: "Лиза Алерт"

В Томске поисковикам удалось найти заблудившуюся семейную пару в лесу, сообщает поисковая группа «Лиза Алерт».

«Золотарев Артем Викторович и Золотарева Екатерина Игоревна найдены, живы! Всем спасибо за готовность!», - говорится в сообщении.

Уточняется, что пара уехала вчера, 2 сентября, в лес на автомобиле «Ладе Ларгус» и пропали. Сегодня, 3 сентября, поисковикам удалось найти томичей. Где все это время находились пропавшие, не сообщается.