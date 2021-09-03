«Пушкинская карта» в Томске: насколько доступна культура массам

В Томске в рамках "Пушкинской карты" можно посетить за 4 месяца 10-15 мероприятий. В Москве учреждения культуры выделяют особую квоту билетов для участников акции, чтобы молодые люди могли посетить выбранные ими мероприятия или спектакли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как мы сообщали ранее, с 1 сентября в России повсеместно заработал проект «Пушкинская карта». В Томской области свыше 30 учреждений культуры областного и городского подчинения уже стали его участниками.

- Репертуар театров, которые заявили о своей готовности зайти в проект, прошел жесткий экспертный отбор на областном и федеральном уровнях, - рассказал сегодня, 3 сентября, на пресс-конференции Павел Волк, начальник областного департамента по культуре. – В него вошли шедевры мировой классики, программы патриотической направленности, программы, направленные на воспитание в молодых людях нравственности, а также темы, связанные с учебными циклами истории, литературы, мировой художественной культуры. Главное условие – культурный «продукт» должен быть качественным и соответствовать возрастному диапазону аудитории.

Виталий Волочинков, директор облдрамтеатра, в свою очередь, сообщил: томская «драма» предлагает по «Пушкинской карте» более 20 репертуарных спектаклей - только в сентябре и октябре в афишах театра значится 14 мероприятий со специальной пометкой. Подготовлено 7 выездных показов в районах области. В фойе драмтеатра уже установлены особые терминалы для покупки билетов, которые школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет (это исключительно граждане РФ) могут приобрести по пластиковой карточке. Можно оформить покупку онлайн, воспользовавшись виртуальной именной «Пушкинской картой». Напомним, получить карту можно по учетной записи на портале «Госуслуги. Культура» или в МФЦ по паспорту и СНИЛСу. Карта надежно защищена: все попытки списать с нее средства мошенниками исключены. В случае утери достаточно обратиться в отделение Почта Банка – партнера акции, чтобы восстановить карту.

Билеты на спектакли и популярные концерты – удовольствие дорогое. Однако, уточнил Павел Волк, средств по карте хватит для посещения 10-15 мероприятий. Что касается федеральных учреждений культуры, которые будут гастролировать в Томске, то местные власти не могут регулировать их ценовую политику и диктовать свои условия. Впрочем, подчеркнул глава департамента по культуре, приезжая в ту же Москву, российская молодежь сможет посетить даже Большой театр по «культурной» карте: здесь предусмотрена определенная квота билетов для этой цели.

Представители Почта Банка добавили: если поход на спектакль или выставку стоит дороже остатка на карте, можно доплатить недостающую сумму либо наличными, либо средствами с банковского счета студента или школьника.