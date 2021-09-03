В томском суде осудили жителя Ульяновской области, который похитил деньги под предлогом продажи щенков в интернете

На обманчивые объявления успели откликнутся пять жительниц областного центра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске Советский суд признал виновным 28-летнего жителя Ульяновской области, который похитил деньги под предлогом продажи щенков в интернете. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«С февраля по апрель 2020 года отбывающий наказание в местах лишения свободы мужчина под вымышленными именами выставил на интернет-сайтах объявления о продаже щенков породы «йорк» и «йоркширский терьер». Фотографии щенков он также брал из сети», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на обманчивые объявления успели откликнутся пять жительниц областного центра. Злоумышленник пообещал щенков после оплаты, также он уточнил, что их доставят другие клиенты проездом через Томск. Общая сумма перечисленных потерпевшими средств превысила 30 тыс. рублей.

Суд приговорил обманщика к 4 годам лишения свободы.